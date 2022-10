Dur d’être passé au travers de la hype Victor Wembanyama ces derniers jours. Aucun prospect NBA n’avait généré un tel buzz et de telles attentes depuis LeBron James.

Victor Wembanyama, la plus grosse hype depuis LeBron James ?

A 2,21 m, doté d’une envergure interminable et capable de tout faire sur un terrain, Victor Wembanyama est le prochain numéro 1 de la Draft NBA. N’en déplaise à Scoot Henderson, hyper talentueux, mais qui ne pourra pas viser autre chose que la 2nde place.

Logiquement, on s’attend à ce qu’un nombre d’équipe inhabituel se mette à tanker plus ou moins discrètement cette saison. La course pour essayer de glaner le first pick risque d’être aussi acharnée que celle pour le titre.

A quel point les GM et exécutifs sont-ils prêts à jouer le tout pour le tout pour attirer dans leur équipe Victor Wembanyama ? David Aldridge a interrogé plusieurs dirigeants exécutifs d’équipes NBA sur le sujet. Il leur a notamment demandé quel joueur il refuserait de trader en échange du plus grand prospect de l’histoire du basket français.

Et Victor Wembanyama et son entourage peuvent être rassurés. La tournée américaine des Metropolitans l’a placé très haut dans l’esprit des membres des front-office de la ligue.

« Qui je ne traderais pas ? Vous avez Durant. Vous avez Giannis. Je ne peux pas mettre LeBron James dans cette conversation, juste à cause de son âge. Curry. Jokic. Et Embiid. Je dirais que, à l’intérieur de votre franchise, vous devez avoir cette discussion concernant ces joueurs. Je ne dis pas que je le ferais. Mais je pense que pour ces cinq-là, la question se pose. »

Ce n’est au final pas surprenant qu’un exécutif puisse envisager un trade d’une superstar de 38 ans pour un prospect aussi inédit que Victor Wembanyama. L’un vit ces dernières années de basket, l’autre est à l’orée d’une carrière certes incertaine, mais pleine de promesse et potentiellement historique - sans compter la dimension business que la hype actuelle peut laisser augurer.

Mais on parle quand même de LeBron James, un des tout meilleurs joueurs de l’histoire et la star ultime de ces 20 dernières années. Un éventuel trade à l’approche de la draft serait un choc immense pour beaucoup.

Rien que de l’envisager prouve en tout cas le niveau d’estime qu’accordent les GMs de cette ligue à Victor Wembanyama…

