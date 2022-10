Podcast #58 : Wembanyama enflamme la planète basket (feat. Pascal Giberné)

Avec l'inénarrable Pascal Giberné, on revient sur le dossier Victor Wembanyama pour ce nouvel épisode du podcast Reverse/BasketSession.

Pour l'épisode de cette semaine, on ne pouvait pas ne pas revenir sur la sensation Victor Wembanyama, après son double showcase réussi la semaine dernière à Las Vegas. Sauf qu'on a choisi d'aborder le sujet un peu différemment, avec la présence de Pascal Giberné. Le plus new-yorkais des journalistes français a écrit un portrait du prodige dans SLAM, la bible du basket aux Etats-Unis, et a été l'un des rares à l'avoir en interview.

Il a partagé avec nous son regard sur le phénomène, la comparaison avec les autres grands prospects du basket mondial qu'il a pu couvrir et comment il voit la suite pour lui, dans une discussion avec Théophile Haumesser, Antoine Pimmel et Shaï Mamou.

