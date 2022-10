DeMarcus Cousins scotché par le phénomène Victor Wembanyama

Pour les fans américains de basket, la rencontre d'exhibition entre la Team Ignite et les Metropolitans cette nuit incarnait un grand rendez-vous. Il y avait une grande attente autour du duel entre Victor Wembanyama et Scoot Henderson, pressentis - dans cet ordre - aux deux premiers choix de la Draft NBA 2023.

Et le jeune talent français a donc séduit son monde avec une copie XXL : 37 points, 5 contres et 4 rebonds. Surtout, son profil, totalement unique, a logiquement étonné pour son premier match sur le sol américain. Certains joueurs NBA, donc Chris Paul, Devin Booker et DeMarcus Cousins avaient fait le déplacement pour le voir en action.

Et l'ex-intérieur des Sacramento Kings a eu du mal à y croire.

"Si j'ai déjà vu un mec comme Wembanyama ? Non mec. Ces gamins sont de plus en plus rares. Ils grandissent vite. Ils sont plus grands que jamais... Je voulais juste être un fan et le voir de mes yeux avant tout le monde", a confié DMC pour ESPN.

Une impression également ressentie par le coach de la Team Ignite Jason Hart. Déjà apprécié pour sa personnalité, Victor Wembanyama a probablement fini de convaincre son monde aux Etats-Unis avec cette démonstration. Et la hype ne devrait pas se calmer...

