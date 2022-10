Victor Wembanyama vs Henderson, les images d’un duel éléctrisant

Si le public américain attendait de pouvoir juger Victor Wembanyama contre une opposition autre que celle de Betclic Elite ou d'Euroleague, l'impatience était aussi grande de le voir face à un autre gros prospect, Scoot Henderson.

Avant la rencontre, le Français avait expliqué que dans un monde où il n'existerait pas, Henderson serait le 1st pick de la Draft 2023. Ce à quoi le joueur de la Team Ignite avait répondu qu'il se voyait quand même comme le prospect n°1 pour la prochaine cuvée.

Sur le terrain, les deux garçons n'ont pas déçu. Comme relaté dans le résumé du match, ils ont l'un et l'autre sorti de grosses prestations sous les yeux de nombreux scouts, de joueurs NBA et de téléspectateurs du monde entier.

Voici, en 4 minutes, un petit résumé des meilleures actions de Victor Wembanyama (37 points, 5 contres, 4 rebonds) et Scoot Henderson (28 points, 9 passes, 5 rebonds) concocté par la NBA, consciente de l'importance de ce premier rendez-vous, même s'il s'agissait d'un match d'exhibition.

Victor Wembanyama & Scoot Henderson's duel was a MOVIE!

Victor: 37 PTS (11-20 FGM), 7 3PM, 5 BLK

Scoot: 28 PTS, 5 REB, 9 AST

Game 2: Thurs. 3PM ET on ESPN 2 and the NBA App

📲 https://t.co/WIy2EVo02V pic.twitter.com/ljStpTNQt5

— NBA (@NBA) October 5, 2022