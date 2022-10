Victor Wembanyama monstrueux vs la Team Ignite, l’Amérique a compris

Si certaines franchises NBA hésitaient peut-être un peu à tanker pour avoir une chance de drafter Victor Wembanyama en 2023, elles ont probablement changé d'avis cette nuit. L'intérieur français était à Las Vegas cette nuit avec les Metropolitans, pour un match d'exhibition face à la team Ignite (G-League) et l'autre grand prospect de la cuvée 2023, Scoot Henderson.

Les Américains l'ont emporté (122-115) et Henderson a été très bon (28 points, 9 passes, 5 rebonds), avec quelques actions électrisantes qui ont confirmé tout son potentiel. Mais aux Etats-Unis, tout le monde ne parle déjà que du match de Victor Wembanyama. L'ancien joueur de Nanterre et de l'ASVEL a laissé libre court à son talent sur le parquet de Sin City. Malgré la défaite, il s'est permis de claquer 37 points (11/20) avec 7 paniers à 3 points, mais aussi de réaliser 5 contres (dont 3 sur Henderson...) avec 4 rebonds au compteur.

La facilité avec laquelle Wembanyama a été capable de remonter la balle, de prendre ses tirs et de dissuader autour du cercle a fini de convaincre ceux qui voulaient le voir face à une opposition hors de ses bases.

28PTS⚡️5 REB⚡️9 AST

Scoot Henderson left his mark His electric performance helped to lead @gleagueignite to a 122-115 win over Metropolitans 92! pic.twitter.com/yh6DdLgmMP

— NBA G League (@nbagleague) October 5, 2022