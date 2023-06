Victor Wembanyama désigne son cinq “pour sauver la planète”

Victor Wembanyama a bon goût et est plutôt modeste. Interrogé lors de la Draft par For the Win pour désigner son cinq "qui sauverait la planète", avec le droit de s'inclure dedans et de mettre des joueurs de toutes les générations, le Français des San Antonio Spurs a concocté une équipe qui aurait effectivement de grandes chances de faire quelque chose de pas trop mal :

"Stephen Curry. Michael Jordan. LeBron James. Tim Duncan. Shaquille O'Neal".

Personne d'antérieur aux années 90, donc pas de Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar, Larry Bird ou Magic Johnson, mais du dominant quand même, avec une petite touche de corporate grâce à l'inclusion de Tim Duncan, avec lequel il a d'ailleurs dîné lors de son arrivée à San Antonio.

Victor Wembanyama, première rencontre avec les légendes des Spurs