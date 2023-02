Victor Wembanyama : Charles Barkley n’a pas appris la leçon

Après quatre titres de MVP consécutifs pour les Européens — bientôt cinq —, les Américains conservent un certain mépris le Vieux Continent. Charles Barkley, qui avait grandement sous-estimé Luka Doncic avant sa draft, se fait presque porte-parole de cette tendance. Aujourd’hui, c’est avec Victor Wembanyama qu’il récidive.

Les 22 points, 17 rebonds, 6 contres et 4 interceptions du Français n’ont apparemment pas satisfait "Sir Charles". Une fois n’est pas coutume, l’ancienne gloire de la NBA a clairement remis en cause le niveau de compétition en face.

"Je ne peux pas me poser et vous dire que parce qu’il détruit des gars en République tchèque, il va arriver et dominer. Je n’y crois simplement pas", a-t-il lâché.