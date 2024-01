Giannis Antetokounmpo et les Bucks impressionnés par Victor Wembanyama

La simple lecture des statistiques pourraient penser que Giannis Antetokounmpo a complètement marché sur le match entre les Milwaukee Bucks et les San Antonio Spurs. Ce ne serait pas non plus totalement faux puisqu’il a compilé 44 points en plus de ses 14 rebonds et 7 passes. Mais même s’il y a un écart chiffré non négligeable avec Victor Wembanyama, le rookie français a clairement tenu tête au double-MVP grec.

Ses 27 points, 9 rebonds et 5 blocks – une superbe ligne de stats au passage – ne racontent pas toute l’histoire. Le jeune homme, qui fêtait ses 20 ans hier, n’a joué que 26 minutes et il a répondu au « Greek Freak » à plusieurs reprises à coups de dunks, de trois-points ou de contres. Il a clairement impressionné tous ceux qui ont assisté à ce duel au sommet, dont son principal opposant.

« Il est spécial et il va devenir un joueur extrêmement bon. Il joue de la bonne manière et il joue pour gagner. Je n’ai jamais vu quelqu’un comme lui », confiait Giannis Antetokounmpo. Son coéquipier Khris Middleton allait évidemment dans le même sens : « Il n’a pas peur du moment, de tenter un tir important, faire la passe ou prendre sa chance dans une fin de match serrée. Il adore le challenge et ça va être très intéressant pour son développement. »

En tout cas, Victor Wembanyama continue de faire forte impression et ses performances l’ont clairement relancé dans la course au ROY.

Wembanyama vs Antetokounmpo : le choc des titans