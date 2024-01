Joel Embiid encense lui aussi Victor Wembanyama

Joel Embiid a fait les louanges de Victor Wembanyama avant leur duel ce soir, à l'occasion du match entre les Spurs et les Sixers.

Lundi, 19 heures (E.T), Philadelphia. Joel Embiid contre Victor Wembanyama. Un nouveau test au sommet pour le rookie français des San Antonio Spurs. Il va pouvoir se frotter au MVP en titre – et favori à sa propre succession – et à l’un des meilleurs joueurs de la ligue, si ce n’est le meilleur sur sa position avec Nikola Jokic.

Enfin ça, c’est si Wembanyama se considère seulement comme un intérieur. Le jeune homme s’est exprimé sur le sujet récemment et il a confié ne se fixer aucune limite. Ce qu’Embiid peut totalement comprendre.

« Je ne pense pas qu’il se voit comme un pivot. Il se voit comme un basketteur. Et honnêtement, je raisonne comme ça moi aussi. Je ne veux pas être bloqué dans une case, que ce soit celle du meneur, de l’ailier, du pivot, peu importe. Je ne me vois pas jouer sur une seule position. »

« Il a le potentiel pour accomplir de grandes choses. Un mec de sa taille qui bouge comme il le fait… Que ce soit sa capacité à shooter, sa présence, sa défense, je pense que c’est énorme. Il a un potentiel incroyable et il va continuer à progresser. »

Victor Wembanyama impressionne son monde depuis ses débuts dans la ligue. Particulièrement en ce moment. Il tourne par exemple à 24 points, 9 rebonds, 3 passes et 4 contres de moyenne sur ses 10 derniers matches. Ça promet un beau duel avec Joel Embiid ce soir.

