Victor Wembanyama en U11 à 9 ans, ça donnait ça

Des images de Victor Wembanyama en train de jouer au basket à 9 ans, en U11, existent. On voit tout le chemin parcouru depuis.

Victor Wembanyama a 19 ans, est international français et, si tout va bien, sera n°1 de Draft en NBA dans cinq mois. Avant que ce début de carrière prodigieux ne se matérialise, le joueur des Metropolitans est passé par plusieurs équipes, notamment celle de l'Entente Le Chesney-Versailles, dans sa ville natale. Wembanyama y a passé trois ans, avant de rejoindre Nanterre et l'ascension que l'on connaît.

Des images d'un match de l'intéressé contre Croissy, alors qu'il n'était âgé que de 9 ans, sont disponibles sur Youtube. Le Chesnay a perdu la rencontre, mais on peut y voir le jeune Victor Wembanyama, surclassé dans la catégorie U11, en train d'essayer de s'habituer à ce corps si particulier. L'intérieur de Boulogne-Levallois porte le numéro 15, si vous voulez observer l'évolution entre le gamin qui débutait le basket organisé et le phénomène qui déambule sur les parquets de Betclic Elite aujourd'hui et s'apprête à tenter de conquérir l'Amérique.

