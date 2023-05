Victor Wembanyama espérait finir aux Spurs

Après la lottery de la draft, la destination de Victor Wembanyama s’impose comme une évidence. Les San Antonio Spurs, qui ont récupéré le premier choix dans la nuit de mardi à mercredi, devraient accueillir le Français dans leurs rangs le 22 juin. Ce ne serait pas pour déplaire à l’intéressé, qui espérait apparemment rejoindre la franchise texane.

D’après Marc J Spears de Andscape, Wemby avait confié à ses proches qu’il souhaitait jouer à San Antonio. Ce sera bien le cas, sauf cataclysme.

La ville a déjà accueilli certains des meilleurs Français de la ligue par le passé. Tony Parker principalement, mais aussi Boris Diaw, que Victor Wembanyama côtoie en équipe de France.

« Si les Spurs le choisissent, ce serait un excellent endroit pour qu’il y développe son potentiel », a notamment assuré le « Président » au journaliste américain.

« Nous avons eu de grands joueurs français », a également souligné Brian Wright, GM des Spurs. « Et ce qu’ils ont apporté au basket dans ce pays, et évidemment, ce que Victor pourrait apporter au basket dans ce pays et dans le monde entier est excitant. […] Je pense que ce serait formidable pour lui de s’assimiler et de s’acclimater à ce que nous faisons et de faire partie de la communauté. »

En tout cas, Victor Wembanyama semble plus qu'heureux de rejoindre la franchise texane. Sa réaction à l'annonce du premier pick pour les San Antonio Spurs est plus que parlante :

Live from Paris… #NBADraft prospect Victor Wembanyama reacts to the #NBADraftLottery presented by State Farm! pic.twitter.com/YBnNQ4hgQk — NBA (@NBA) May 17, 2023

Victor Wembanyama à San Antonio, c’était écrit