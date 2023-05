Les San Antonio Spurs ont hérité du 1st pick lors de la loterie la nuit dernière. Un ticket en or pour leur permettre de drafter Victor Wembanyama et redorer leur blason.

Les San Antonio Spurs ont formé une dynastie pendant 15 ans. Les voilà avec le starter pack pour en démarrer une autre. San Antonio a hérité du 1st pick de la NBA Draft 2023 lors de la loterie et, sauf cataclysme, l'utilisera pour sélectionner Victor Wembanyama le 22 juin prochain.

26 ans après avoir hérité de Tim Duncan en récompense de leur tanking, les Spurs vont avoir l'opportunité de se relancer rapidement et de donner à Gregg Popovich une arme décisive pour que le dernier volet de sa légendaire carrière soit compétitif.

Victor Wembanyama : Pourquoi les Spurs sont la franchise idéale

Les fans des Charlotte Hornets (pick n°2), des Portland Trail Blazers (n°3) et des Houston Rockets (n°4) ressortent forcément frustrés d'être passés si près du gros lot. On ne parle même pas des Pistons (n°5) qui ont tanké toute la saison comme des damnés pour ne même pas avoir droit à la petite montée d'adrénaline qui accompagne les membres du Final Four.

On connaît donc l'ordre dans lequel les équipes choisiront au 1er tour de la NBA Draft 2023 :

1- San Antonio Spurs

2- Charlotte Hornets

3- Portland Trail Blazers

4- Houston Rockets

5- Detroit Pistons

6- Orlando Magic

7- Indiana Pacers

8- Washington Wizards

9- Utah Jazz

10- Dallas Mavericks

11- Orlando Magic

12- Oklahoma City Thunder

13- Toronto Raptors

14- New Orleans Pelicans

Côté San Antonio, la joie est forcément immense. Peter J. Holt, le CEO de Spurs Sports and Entertainment (propriétaire des Spurs), n'a rien fait pour cacher son bonheur :

On imagine que Gregg Popovich a sorti sa meilleure bouteille pour fêter ça. Place à l'ère Wembanyama à San Antonio et en NBA !

Victor Wembanyama à San Antonio, c’était écrit