Et de sept d’affilée. Malgré leur démarrage en force et les 27 points de Victor Wembanyama, les Spurs ont étiré leur série de défaites face aux Kings (120-129). San Antonio a montré des signes d’amélioration ce vendredi, mais pas assez pour éclipser le tandem de stars formé par De’Aaron Fox (43 points, 8 rebonds, 7 passes) et Domantas Sabonis (27 points, 14 rebonds, 7 passes).

« Nous avons fait beaucoup d’erreurs de jeunesse face à un duo de All-Stars aguerris, qui ont fait les playoffs. Et ça s’est vu », a estimé Gregg Popovich après le match. Malgré tout, le coach s’est dit « satisfait par l’effort » de ses joueurs, qui sont restés dans le coup jusqu’au dernier quart-temps. Au-delà de Wembanyama, Zach Collins a « époustouflé » Popovich avec ses 28 points (record de la saison), 8 rebonds et 5 passes décisives, à 10/14 aux tirs, dont 3/5 à trois points.

Comme un écho à l’ensemble de leur saison, les Spurs ont offert une prestation inégale. Menant de 18 points au milieu du premier quart, ils se sont fait dépasser dès le début du second. Les équipes ont alors bataillé, se répondant run pour run jusqu’au dernier assaut des Kings, scellant le sort de la rencontre. Le même mot résonne après chaque échec : « patience ».

Victor Wembanyama : « C’est parfois difficile d’être patient »

Cette défaite montre, une fois de plus, que le chemin est encore long pour la jeunesse de San Antonio. Défendre De’Aaron Fox — sans grand succès — constitue une étape nécessaire aux yeux de Gregg Popovich. « Tant qu’ils gardent cette combativité, je pense que le nombre d’erreurs diminuera avec le temps. Avec un peu de chance, cela se traduira par quelques victoires », a expliqué l’entraîneur.

« [Les joueurs] apprennent encore », a-t-il rappelé. « C’est extrêmement frustrant de perdre, mais il faut remettre cela en perspective et comprendre ce qui se passe. »

Ce qui se passe, c’est que les Spurs apprennent, se cherchent, expérimentent et en subissent les conséquences logiques. L’absence de Devin Vassell et Tre Jones, deux des joueurs les plus fiables de l’équipe, rend la défaite encore moins surprenante. Peut-être aussi moins dure pour le collectif, qui dit toujours viser la victoire.

« Il y a des sacrifices à faire, et nous sommes prêts à les faire », a assuré Victor Wembanyama. « Bien sûr, c’est parfois difficile d’être patient. Comme tout dans la vie. Mais c’est un combat quotidien. Je sais que la fin de la saison ne ressemblera pas au début […] Nous savons que nous sommes sur la bonne voie. »

