Victor Wembanyama se sait observé cette saison, alors qu'il a décidé de rejoindre Boulogne-Levallois pour sa dernière expérience avant la NBA. La dernière sortie du prospect français a été pour le moins réussie, c'est un euphémisme. En match de pré-saison contre l'équipe turque de Darussafaka, habituée aux joutes européennes, l'intérieur français de 18 ans a été tout simplement phénoménal.

Non seulement les Metropolitans l'ont emporté, mais Wembanyama a compilé 34 points (à 71%), 10 rebonds, 3 contres, 11 fautes provoquées, aucune commise, pour une évaluation de 37 et un +/- de +15 dans une partie que son équipe a gagné de 7 points. Ce sont des performances comme celle-ci, si elles sont amenées à se répéter grâce à un enchaînement de matches sans blessures, qui cimenteront la cote de popularité de Victor Wembanyama auprès des GM NBA.

Il y avait déjà peu de doutes sur le fait que des équipes allaient tanker cette saison dans l'espoir de pouvoir drafter le Français. La tendance est bien partie pour se confirmer.

Projected 2023 No. 1 pick, Victor Wembanyama, posted 34 points, 10 boards, 3 blocks, shot 71% FG, and drew 19 fouls in today’s pre-season game.

Incredible performance. pic.twitter.com/sSokpYPa9K

— Derek Murray (@DMurrayHoops) September 16, 2022