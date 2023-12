Victor Wembanyama forfait après un “incident fou” à l’échauffement

Victor Wembanyama a vécu une soirée frustrante à Dallas samedi. Le prodige français n'a pas participé à la défaite des siens sur le parquet des Mavs, alors qu'il était prévu dans le cinq de départ. Il s'est malheureusement passé un petit incident pendant l'échauffement qui a incité le staff de San Antonio et Gregg Popovich à opter pour la prudence. Même si Victor lui-même souhaitait jouer...

Lors d'une séance d'entraînement avant le match, Victor Wembanyama s'est à nouveau tordu la cheville, en trébuchant brièvement sur le pied de l'un des ball boys des Spurs présents pour l'assister. On peut voir sur la vidéo ci-dessous ce qui s'est passé, puis la volonté de Victor de continuer, avant de regagner le vestiaire passablement agacé.

Victor Wembanyama ends his pre-game work out early and heads to the locker room frustrated after landing awkwardly on one of the Mavs employees under the basket. pic.twitter.com/wURajkU498

— Landon Thomas (@sixfivelando) December 24, 2023