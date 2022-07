Victor Wembanyama forfait pour l’Euro 2022 avec les Bleus

Avec son immense potentiel, Victor Wembanyama incarnait l'un des joueurs à suivre en équipe de France pour l'Euro 2022. Initialement convoqué pour cette préparation par le sélectionneur Vincent Collet, l'intérieur ne sera finalement pas capable de tenir sa place.

Toujours diminué par une blessure musculaire contractée en fin de saison, le joueur de Boulogne-Levallois a dû déclarer forfait. Avec la volonté de réaliser une belle saison 2022-2023 avant de se présenter à la Draft NBA, le jeune homme de 18 ans n'a logiquement pris aucun risque.

"Après avoir fait parvenir ses derniers examens médicaux au staff médical de l’Équipe de France, et après un échange entre le médecin du joueur et le médecin de l’équipe nationale, il a été convenu qu’il n’était pas possible d’intégrer Victor Wembanyama à la préparation des Bleus pour l’EuroBasket.

Vincent Collet n’a pas prévu de remplacer, pour le moment, le joueur", peut-on ainsi lire dans un communiqué officiel.