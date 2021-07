Victor Wembanyama est monstrueux, on comprend pourquoi c’est le « meilleur prospect du monde »

Ça ne plait pas à certains qui n’apprécient jamais quand la « hype » se concentre sur un jeune joueur mais sachez que vous n’avez pas fini d’entendre parler de Victor Wembanyama. Si ses performances sont autant mises en avant, c’est d’abord et avant tout parce qu’elles méritent de l’être. Comme celle réalisée par le jeune intérieur de l’ASVEL contre l’Espagne hier. L’équipe de France s’est inclinée de justesse contre son rival historique (59-60) lors de la deuxième journée de la Coupe du Monde U19.

Malgré la défaite, le joueur de 17 ans a été monstrueux avec 22 points, 6 paniers primés, 10 rebonds et 6 contres ! Il était le seul tricolore en réussite, même s’il a manqué un lancer décisif sur la fin. Mais c’est lui qui a maintenu les Bleuets dans la partie en inscrivant notamment 7 points de suite pour arracher la prolongation.

Cette rencontre donne un aperçu de l’impact dingue qu’il peut avoir des deux côtés du terrain. Victor Wembanyama est déjà un « two way player. » Il s’agit évidemment d’une compétition U19 mais la trajectoire de ses tirs lointains est tellement pure. Son agilité force l’admiration. Il court, il contient des défenseurs plus petits, il bloque tout ce qui bouge… il est adroit et dominant. Et il avait déjà commencé très fort en faisant parler ses qualités lors du premier match contre la Corée du Sud, gagné de 69 points par l'EDF.

Sans parler du contenu global du match, ce France-Espagne u19 est l’illustration même de ce que Victor Wembanyama peut changer sur une rencontre de ce niveau, par sa simple présence #FIBAU19 — Romain (@RomainDsDz) July 4, 2021

Ce n’est vraiment pas un hasard s’il est considéré comme « le meilleur prospect du monde » par certains spécialistes. Son potentiel est exceptionnel mais son niveau immédiat est déjà très intéressant. Il est pour l'instant considéré comme un premier choix en puissance de la draft 2023. Même si, évidemment, c'est encore loin. Cela devrait bouger d'ici là. Sauf que lui peut continuer à progresser. Il donne l'impression d'être plus fort match après match. Et ça pourrait se confirmer sur ce Mondial. La France cherchera à revenir de Lettonie avec une médaille sous l’impulsion de son géant

