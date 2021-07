Victor Wembanyama et les Bleus ont effacé la Lituanie en prolongation. Le prodige français et ses coéquipiers sont en demi-finale du Mondial U19.

L'équipe de France s'est qualifiée pour les demi-finales du Mondial U19 en Lettonie vendredi, en venant à bout de la Lituanie en prolongation (84-79). Si Clément Fritsch a envoyé son équipe en prolongation grâce à un tir à 3 points dans la dernière minute de jeu et que Matthew Strazel a fini meilleur marqueur avec 23 points, Victor Wembanyama a encore attiré les regards.

Déterminant et époustouflant dans cette partie où il a compilé 20 points, 6 rebonds et... 8 contres, pour une évaluation de 28, la meilleure de ce match, le futur joueur de l'ASVEL continue sa montée en puissance. Sur quelques actions, on a encore vu pourquoi le désormais ex-intérieur de Nanterre était considéré par beaucoup de scouts du monde entier comme le prospect international (et pas que) le plus prometteur des années à venir.

"Le 1st pick de la Draft NBA 2023"

On sait depuis quelque temps déjà que Jonathan Givony, le n°1 du scouting chez ESPN aime beaucoup Victor Wembanyama. Il est allé un cran plus haut dans l'admiration après la performance du nouvel intérieur de l'ASVEL.

"Performance absolument incroyable de Victor Wembanyama. [...] Peut-être le prospect le plus talentueux que j'ai jamais observé. Il est tellement doué offensivement que c'en est ridicule et il a le potentiel pour être un Defensive Player of the Year un jour. C'est le favori pour être le 1st pick 2023".

Il reste des étapes au Français de 17 ans avant d'en arriver là, bien entendu. La Jeep Elite, l'Euroleague, mais aussi dans un premier temps cette demi-finale du Mondial U19 que ses coéquipiers et lui disputeront contre le vainqueur du quart de finale entre la Serbie de Luka Jovic et l'Argentine.

