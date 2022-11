Crossovers, tirs sur un pied : Les highlights de Victor Wembanyama affolent la NBA

La NBA ne doit pas regretter d’avoir pris la décision de diffuser sur son application les matches de Jeep Elite de Victor Wembanyama. Le jeune pivot français, présenté comme le premier choix indiscutable de la prochaine draft, leur rend pour leur argent. En régalant le public et les téléspectateurs à chacune de ses sorties sur le terrain. Nouvelle exemple en date vendredi soir avec les 33 points inscrits lors d’une victoire de Boulogne-Levallois contre le CSP Limoges.

Victor Wembanyama et les Metropolitans piétinent Limoges

En plus de son carton, le géant de 18 ans a aussi claqué son lot de paniers dingues comme ce tir sur un pied à la Dirk Nowitzki (ou Juan-Carlos Navarro) après une série de dribbles qui pourrait sembler banale pour un basketteur pro mais qui reste un sacré accomplissement pour un homme de 2,21 mètres.

Les scouts et les dirigeants doivent adorer…

Wemby ended the game with 33 PTS, 12 REB, 4 AST, and 3 BLK 👀

