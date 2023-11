En l'espace de seulement 5 matches en NBA, Victor Wembanyama a affiché son immense potentiel. Après des débuts simplement corrects, l'intérieur des San Antonio Spurs a réalisé une performance XXL avec 38 points face aux Phoenix Suns (132-121) vendredi.

Avec cette prestation, le Français a clairement choqué l'Amérique. Et de son côté, Kevin Garnett a été totalement convaincu par le show du Tricolore. Au point ou l'ex-joueur des Boston Celtics l'a même comparé à David Robinson et Tim Duncan !

"Quand tu as vu David Robinson pour la première fois, tu as compris. Tu ne savais pas vraiment ce que tu voyais, mais tu le savais. Et ensuite, tu as vu Tim Duncan, avec le même ressenti. Il (Victor, ndlr) a le 'facteur décisif'.

C'est un scoreur de premier plan, il a le niveau pour diriger une équipe", a estimé KG lors du podcast de Paul Pierce.

Sans surprise, Victor Wembanyama commence, petit à petit, à faire l'unanimité. Méconnu par plusieurs observateurs américains avant sa Draft, le Français élimine tous les doutes avec ses copies avec les Spurs. Et la hype continue, encore et encore, de grandir autour de lui !

