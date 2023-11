Victor Wembanyama a joué avec un maillot mal floqué

Victor Wembanyama s'est pointé sur le terrain avec un maillot floqué... Victor Wembanyana. Du moins en première mi-temps. Le Français a ensuite changé de jersey au retour des vestiaires.

Victor Wembanyama is wearing a jersey with his name spelled incorrectly 😭 pic.twitter.com/XEGEOFmd2Z

— Wemby Muse (@Wemby_Muse) November 25, 2023