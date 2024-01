A seulement 20 ans, Victor Wembanyama suscite de grandes attentes dans le monde de la NBA. Parfois de trop grandes attentes ? Ces derniers mois, la hype a été totalement folle autour de l'intérieur des San Antonio Spurs. Notamment aux Etats-Unis.

Si certains ont cherché à minimiser son potentiel, d'autres observateurs sont prêts à s'enflammer pour le Français. C'est notamment le cas de Metta Sandiford-Artest (Ron Artest / Metta World Peace).

Car de son côté, l'ex-joueur des Los Angeles Lakers voit très grand pour Wembanyama, un talent digne de Wilt Chamberlain à ses yeux.

"Il est le plus proche de Wilt que nous verrons jamais... Je pense que ce gamin va se muscler et va s'améliorer. Puis il va tomber sur les Detroit Pistons de cette année, ou sur les Clippers d'il y a 20 ans, et va aller chercher 101 points à un moment donné dans les sept prochaines années.

Il est certain qu'il va prendre son rythme contre un rookie qui ne pourra pas défendre, qui ne comprendra pas comment le stopper, qui va faire de nombreuses erreurs... Et boom 101 points ! Avec même 40 points de moyenne, je pense que vous allez voir ça avec ce gamin", a terminé Sandiford-Artest dans l'émission Run It Back de FanDuel TV.

Bon, on croit aussi énormément au potentiel de Victor Wembanyama. Mais 101 points sur un seul match ? 40 points de moyenne ? Ce sont tout de mêmes des prédictions très osées... Puis il faut faire des exploits dingues pour caresser certains records de Chamberlain.

