Après son triple-double express, Victor Wembanyama renvoie un message sur son temps de jeu

Ça va gentiment commencer à ressembler à un coup de pression, même si ce serait un coup de pression tout en douceur. Après avoir déjà fait part de son agacement concernant sa restriction de minutes, Victor Wembanyama s’est encore exprimé sur le sujet mercredi soir pour insister sur le fait qu’il espère évidemment qu’elle ne sera bientôt que de l’histoire ancienne.

« Nous surveillons cela quotidiennement, donc la restriction de minutes pourrait être levée du jour au lendemain », confie le Français d’après les propos rapportés par Benjamin Moubèche. « Tout dépend de mon corps. Mais j'espère qu'après mon traitement, demain ou après-demain, nous pourrions envisager d'augmenter la limite ou de la supprimer. »

Les San Antonio Spurs ont pris ces précautions suite à la blessure à la cheville du premier choix de la draft 2023. Sauf qu’il est revenu à la compétition après avoir raté deux matches et il enchaîne depuis, visiblement sans aucune douleur. Victor Wembanyama s’est même montré très performant ces dernières semaines. Mais en étant donc limité en minutes.

Il n’en a eu besoin que de 21 (et 2 secondes) pour réussir le premier triple-double de sa carrière la nuit dernière. Il a compilé 16 points, 12 rebonds et 10 passes décisives. Le rookie est même passé à 45 secondes de battre le record du triple-double le plus rapide de l’Histoire de la NBA.

Victor Wembanyama signe son premier triple-double, les Spurs dominent les Pistons