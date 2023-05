Victor Wembanyama est un immense prospect. Mais pour Draymond Green, LeBron James en était un encore plus grand.

OK, savoir qui de Victor Wembanyama et de LeBron James est le plus gros prospect de l’histoire du basket est probablement un débat un peu futile. Mais le fait est qu’il agite les réseaux au point qu’un joueur comme Draymond Green a tenu à donner son point de vue dans son podcast.

Un point de vue plutôt intéressant et qui mérite d’être relayé. Il questionne de nos jours le rapport à la hype. Et pointe notre tendance globale, dans cette course effrénée vers le prochain buzz, à oublier ou dévaloriser ce qui est passé.

« Il y a eu beaucoup de discussions sur ‘Wemby est-il le meilleur prospect depuis LeBron ?'. J'ai vu certaines personnes dire qu’il est plus grand prospect de l'histoire. Bien sûr tout le monde va dire ça maintenant, mais n'oublions pas à quel point LeBron James était un immense prospect », a tenu à rappeler Draymond Green.

« LeBron James était un phénomène depuis ses 15 ans. LeBron James était vu comme le pick numéro 1 dès ses 15 ans. Donc bien qu'on passer vite à la prochaine hype, je ne vais pas changer ma vision et dire qu'il est un meilleur prospect que LeBron. Par contre, il est probablement, même certainement, le meilleur prospect depuis LeBron. Et probablement le second meilleur prospect de l’histoire.

On a aussi tendance à oublier quel genre de prospect était LeBron parce qu'il a accompli l'impensable. Ce que nous pensions de lui en tant que prospect, en fait il l’a surpassé, il l’a dépassé. C’est juste très facile de nos jours de dire ‘Oh c’est un meilleur prospect que LeBron’. Vous oubliez à quel point il était un prospect énorme uniquement parce qu’il a accompli tellement depuis. Mais LeBron, c’était énorme, c’était dingue. »

Wemby is special, but Dray’s taking Bron as the 🐐 prospect Full new episode exclusively in the B/R app @TheVolumeSports https://t.co/d7VkV56GjU pic.twitter.com/5qKTeaQoSm — Bleacher Report (@BleacherReport) May 17, 2023

Un point de vue certes biaisé tant Draymond Green n’en finit plus de balancer des fleurs à son ancien meilleur ennemi, nouveau meilleur ami depuis quelques temps. Mais un point de vue qui rappelle à juste titre les attentes totalement dingues qui étaient placées sur le Chosen One.

Des attentes qui auraient été encore plus grandes si les réseaux sociaux avaient été aussi développés qu’actuellement. C’est d’ailleurs probablement ce qui rend ce débat si réducteur. Certaines autres légendes qui faisaient baver d’envie les socialistes il y a quelques décennies aurait probablement été presque autant attendues si le monde et la communication avait été comme aujourd’hui.

Bref, quoi qu’il en soit, que Victor Wembanyama soit un aussi gros prospect que LBJ ou pas, le simple fait que beaucoup se posent la question en dit extrêmement long sur les attentes le concernant. C’en est vertigineux…

