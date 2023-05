Victor Wembanyama sera choisi par les San Antonio Spurs lors de la NBA Draft 2023. C’est une certitude pour tout le monde - ou presque. Parmi ceux qui se disent que ce n’est pas encore fait, Scoot Henderson.

La star de G-League est persuadée qu’il devrait être le prochain first pick. Ou du moins, c’est ce qu’elle dit. C’est ce qu’il a expliqué mercredi lors du draft combine :

« Bien sûr, je pense que j’ai la possibilité d’être sélectionné en n°1 et je crois en moi comme tout compétiteur devrait croire en lui. »

Scoot Henderson pense pouvoir convaincre les San Antonio Spurs de le choisir. En tout cas, il espère à l’heure actuel devenir le chouchou des fans texans :

« En tant que compétiteur, je veux être sélectionné en n°1. Je veux construire cette fanbase à San Antonio. »

Humm, à moins de voir des habitants de SA portant son futur maillot des Hornets ou des Blazers, il y a peu de chances…

Les San Antonio Spurs, malgré ses appels du pied, devraient sans aucun doute prendre Victor Wembanyama. Il n’y a qu’à voir leur attitude au moment de la lottery pour comprendre.

Scoot Henderson a de grandes chances d’atterrir à Charlotte ou à Portland. Ça dépendra de lui, mais aussi de Brandon Miller et de sa campagne de réhabilitation. Si le freshman d’Alabama sort d’une saison remarquable sur le plan basketball, il était toujours mentionné derrière Henderson.

Surtout, sa cote avait chuté suite à une tragique affaire. Il était sur la scène d’un meurtre commis par son coéquipier Darius Miles et avait fourni l’arme peu avant. En mimant une fouille au corps avant d’entrer sur le terrain quelques jours après (quelque chose qu’il faisait auparavant mais dont il aurait pu se passer après le meurtre et les révélations), il a prouvé un manque de discernement et de lucidité sur les choses dignes de Ja Morant.

Bref, pas de quoi se mettre les GMs dans la poche. D’autant plus que, même s’il n’a pas été accusé de meurtre ni de quoi que ce soit au final, la pression liée à l’affaire (il était accompagné d’un garde du corps tout le temps) l’ont fait déjouer lors de la March Madness.

Malgré tout, beaucoup d’observateurs et d’exécutifs d’équipes le verraient bien pris en #2 et le joueur assure avoir compris et changé (Ja Morant l’a dit aussi…).

Bref tout ça pour dire que Scoot Henderson se voit bien numéro 1 visiblement. Mais pourrait atterrir au troisième spot au final…