Victor Wembanyama à nouveau nommé Rookie du mois

Depuis janvier, Victor Wembanyama s’impose clairement comme le meilleur rookie de la NBA. Cela lui a valu un second titre consécutif de Rookie du mois en février, surpassant Chet Holmgren, lauréat des deux premiers trophées de la saison, dans la Conférence Ouest. À l’Est, c’est Brandon Miller (Hornets) qui a été récompensé.

San Antonio Spurs forward-center Victor Wembanyama and Charlotte Hornets forward Brandon Miller have been named the Kia NBA Western and Eastern Conference Rookies of the Month, respectively, for games played in February. pic.twitter.com/kiZcL6GoNe

— NBA Communications (@NBAPR) March 4, 2024