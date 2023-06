Victor Wembanyama, une nuit historique sous le signe de l’émotion

Une nuit tout simplement historique pour le basket français. Pour la première fois, un Français a été choisi au #1 pick de la Draft NBA. Les San Antonio Spurs ont bel et bien misé sur le phénomène Victor Wembanyama. Un choix logique et attendu.

Mais qui a tout de même provoqué de vives émotions chez l'intérieur de 19 ans. Pourtant au courant de son arrivée chez les Texans (avec par exemple une maison déjà trouvée), l'ancien joueur des Metropolitans 92 n'a pas retenu ses larmes.

Que ce soit au micro d'ESPN ou en conférence de presse, le Tricolore a assumé de vivre un rêve éveillé.

"Je ne peux pas vraiment décrire ce que je ressens. L'un des meilleurs sentiments de ma vie. Probablement la plus belle nuit de ma vie. Je rêve de ce moment depuis tellement longtemps. C'est donc un rêve qui devient réalité. C'est incroyable.

J'ai probablement vécu les 5 minutes les plus longues de ma vie (quand les Spurs étaient 'on the clock'). J'ai commencé à avoir des papillons dans le ventre, ma famille est devenue silencieuse. Tout le monde regardait le chrono. Puis j'ai été appelé avant d'aller à l'arrière.

J'ai reçu les félicitations de tout le monde. J'ai vu Adam Silver, je lui ai encore serré la main, il a même eu un câlin. La joie des fans des Spurs ? J'ai vu des images. Mon message pour eux : je vais me donner à 100%, faire tout ce que je peux pour faire gagner cette franchise, avoir un impact sur les fans et la communauté", a assuré Victor Wembanyama.

Dans la très jeune carrière de Victor Wembanyama, cette sélection au #1 pick de la Draft NBA 2023 représente un premier accomplissement fort. Il va désormais pouvoir le savourer. Avant de devoir se montrer à la hauteur des immenses attentes placées en lui.

Victor Wembanyama, drafté par les Spurs, a accompli son destin