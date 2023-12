Victor Wembanyama s’investit déjà dans la communauté de San Antonio. En cette période de fêtes, le Français a revêtu un costume de père Noël pour distribuer des cadeaux et des billets pour les matchs des Spurs aux enfants et aux familles défavorisées de l’ouest de la ville.

Ce jeudi, un père Noël de 2,24 m et son lutin de plus de deux mètres, Julian Champagnie, ont fait le tour des maisons pour apporter un peu de magie de Noël à quelques familles. Cette mission s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre les Spurs et l’association caritative Elf Louise Christmas Project.

Tis the Season for giving 🎅🎁 Dressed as Santa and his elf, @wemby and @JulianChampagn2 spread some holiday cheer for the @elflouiseCP delivery! pic.twitter.com/077npjiXAs — San Antonio Spurs (@spurs) December 15, 2023

Fondée en 1969, cette organisation a pour objectif d’apporter de la joie aux enfants défavorisés du comté de Bexar, au Texas, pendant les fêtes. Elle distribue aujourd’hui plus de 60 000 cadeaux grâce à ses bénévoles, et aux dons des citoyens et des entreprises de la région.

Si les images de Victor Wembanyama déguisé en père Noël sont amusantes, cette initiative montre surtout l’engagement de l’athlète dans sa nouvelle ville. Sidy Cissoko, le deuxième rookie français de San Antonio, en fait d’ailleurs de même : le mardi 21 novembre, il avait endossé le rôle de serveur et distribué les repas lors d’un dîner organisé par la Banque alimentaire de San Antonio au Frost Bank Center.

