La réaction hilarante de Victor Wembanyama au moment où il sait qu’il ne finira pas aux Rockets

Peu nombreux sont ceux qui auraient voulu voir Victor Wembanyama débarquer aux Houston Rockets. La franchise texane est enlisée dans sa reconstruction et ses deux pistoleros Jalen Green et Kevin Porter Jr sont des croqueurs que l'on ne veut pas nécessairement voir au côté du prodige tricolore. Visiblement, lui non plus n'avait pas spécialement envie d'y mettre les pieds.

POV : quand tu sais que tu n’iras pas aux Rockets. pic.twitter.com/0vgJthKFWY — Oklahoma City Thunder France (@OKCThunderFR) May 17, 2023

Le tweet posté par le compte France du Thunder, qui chambre gentiment les Rockets, a depuis fait le tour de la toile. Jabari Smith prend note.

Comme quoi, il y a peut-être quand même des "mauvaises franchises" en NBA.

