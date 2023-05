Victor Wembanyama : « une relation spéciale entre les Spurs et la France »

Victor Wembanyama a beau déclarer publiquement et de manière très diplomate qu’il n’y a pas de « mauvaises franchises » en NBA, il semblait soulagé et vraiment heureux à l’idée de rejoindre les San Antonio Spurs, grands gagnants de la loterie, en juin prochain. Sa réaction au moment de l'annonce ne trompait d'ailleurs pas.

Victor Wembanyama : Pourquoi les Spurs sont la franchise idéale

« Il y a une relation spéciale entre les Spurs et la France grâce à Tony mais aussi Boris. La moitié du pays, voire même tout le pays, voulait que San Antonio récupère le premier choix. J’ai regardé autour de moi et tout le monde était heureux donc je le suis aussi », confiait le prodige français.

Probablement pour cette raison que Victor Wembanyama savait qu'il finirait à San Antonio, l'univers le lui ayant dit :

Wemby on going to the Spurs: "The universe told me." pic.twitter.com/O4WckYLc21

— Ballislife.com (@Ballislife) May 17, 2023