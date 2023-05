Victor Wembanyama, ses 5 destinations les plus excitantes

La nuit prochaine, autour de 2h30 du matin, on connaîtra à 99.9% l'équipe pour laquelle jouera Victor Wembanyama la saison prochaine. En attendant le verdict via la loterie, voici les cinq équipes dans lesquelles on prendra sans doute le plus de plaisir à le voir débuter sa carrière en NBA.

Victor Wembanyama au... Orlando Magic (9%)

En laissant un sympathisant nostalgique du Orlando Magic donner son avis, il fallait s'attendre à ce que la franchise floridienne fasse partie des élues. On sait : le Magic fait partie de ces équipes généralement considérées comme fades la majeure partie du temps, à l'exception d'une ou deux saisons tous les 15 ans. Ici, ce qui rend la situation intéressante pour Victor Wembanyama, c'est qu'il rejoindrait un noyau de jeunes joueurs talentueux auquel il pourrait se greffer, pourquoi pas en devenir le patron, et connaître une progression sur le modèles d'autres équipes qui se sont constituées de la sorte.

On peut penser à Oklahoma City époque KD-Westbrook-Harden. Ou même, quelque part, aux Warriors lorsque Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green ont fait leurs premières saisons ensemble. Avec Wembanyama, Paolo Banchero (qui a réalisé une excellente saison rookie), Franz Wagner, Markelle Fultz, Wendell Carter Jr, Bol Bol ou Jalen Suggs, Orlando aurait une majorité de joueurs de 25 ans adaptés au jeu moderne et capable de franchir un cap assez rapidement. Pendant un temps, les Floridiens n'étaient d'ailleurs pas si loin de la course au play-in.

Le Magic a connu ses deux seules courtes périodes fastes grâce à deux pivots dominants, Shaquille O'Neal et Dwight Howard. Jamais deux sans trois ?

Victor Wembanyama aux... Portland Trail Blazers (10.5%)

En matière de Draft, les Blazers sont un peu maudits, soit parce qu'ils sont passés à côté de joueurs mythiques, soit parce que les énormes talents qu'ils ont sélectionnés ont été frappés par la guigne. On a bien envie que Portland ait pour une fois un peu de chance et, surtout, que Damian Lillard puisse avoir un camarade de jeu capable d'apporter de l'ambition à ses dernières bonnes années en NBA. Il l'a dit lui-même, il viendra un moment où la franchise devra choisir entre une reconstruction pure et dure et une tactique plus court-termiste pour lui offrir l'opportunité de gagner.

On a dans l'idée que Victor Wembanyama pourrait résoudre ce dilemme. Portland devra tout de même renforcer son effectif dans tous les cas pour être compétitif, mais la présence du Français changerait totalement la donne, notamment par sa force de dissuasion défensive dans une équipe qui en manque cruellement, mais aussi en attaque, où il pourra décharger Lillard de son énorme tâche quotidienne.

Pour ce qui est de l'extrasportif, l'Oregon est l'un des plus beaux états américains en termes de nature. Victor Wembanyama aime dessiner et si les paysages sont sa marotte, il aura de quoi faire dans le Nord-Ouest.

Victor Wembanyama aux Indiana Pacers (6.8%)

Dans cette idée d'une équipe qui ne repart pas totalement de zéro, puisque c'est en partie ce qui fait que certaines destinations sont moins sexy à nos yeux, les Pacers sont un point de chute attrayant. Indiana a ralenti brutalement en cours de route après avoir animé une bonne partie de la saison grâce au niveau de Tyrese Haliburton, de la cohérence de son collectif et du bon coaching de Rick Carlisle. On a donc vu qu'il ne manquait pas grand chose à ce groupe pour ne serait-ce qu'atteindre le play-in.

Il est évident qu'avec Victor, les Pacers auraient une force de frappe infiniment supérieure et le 1-2 punch entre le Français et Haliburton serait l'un des plus excitants de la ligue. Indiana a déjà du shoot (Buddy Hield), un jeune arrière très prometteur (Bennedict Mathurin), un coach très expérimenté et qui a déjà gagné. Les ingrédients sont là pour redevenir une place forte de l'Est. A défaut d'avoir des plages de sable fin et les opportunités business des gros marchés, l'Indiana est l'un des berceaux du basket et vit au rythme de ce jeu, que ce soit à l'université ou chez les pros. C'est quelque chose auquel Victor Wembanyama ne sera pas insensible.

Victor Wembanyama aux... Detroit Pistons (14%)

Les Pistons ont 14% de chances de décrocher le gros lot. Detroit a déjà en son sein un playmaker avec un potentiel de All-Star, Cade Cunningham, de la place à l'intérieur pour prendre ses marques et dans l'effectif pour devenir le franchise player, mais aussi le loisir de choisir un nouveau coach après la loterie, ce qui peut permettre à la franchise de viser un technicien qui conviendra bien à Wembanyama.

Si Killian Hayes est toujours là à la rentrée, ce qui est encore plus probable si son compatriote débarque, on aura droit à une French Connexion sur laquelle on ne cracherait pas puisque ces deux-là sont censés incarner l'avenir de l'équipe de France.

Motown est endormie depuis des années et il manque encore l'étincelle pour ranimer un public jadis (un peu trop) bouillant et ramener la ferveur dans la ville autour du basket. Victor Wembanyama peut être cette étincelle. On n'est clairement pas sur la destination la plus funky en termes de lifestyle et d'excitation à l'instant T, mais les choses peuvent aussi changer de ce côté-là.

Victor Wembanyama aux... San Antonio Spurs (14%)

On a hésité par peur du réchauffé, mais Victor Wembanyama est un joueur suffisamment différent de Tony Parker pour que l'immense trace laissée par TP à San Antonio ne l'empêche pas d'imprimer la sienne. Les Spurs, donc, n'ont aucune star à ce jour, mais plein de "petits" joueurs intéressants et capables de rapidement devenir d'excellents soldats pour peu qu'on leur assigne des généraux suffisamment forts. Les Keldon Johnson et Devin Vassell de ce monde prendraient une toute autre envergure avec une première option comme le Français.

On connaît la solidité de la culture et des infrastructures de la franchise texane. Gregg Popovich adorera travailler avec un garçon aussi réceptif et réfléchi que Victor, ça ne fait aucun doute. Le front office trouvera aussi le moyen de rameuter des vétérans capables de faire gagner du temps à Pop et sa nouvelle pépite, c'est aussi une certitude. La médiocrité et les saisons sans playoffs ne sont pas inscrites dans l'ADN de cette équipe.

