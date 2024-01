Victor Wembanyama veut participer au Skills Challenge

En plus du matches mêlant rookies et sophomores, Victor Wembanyama devrait se joindre au casting du Skills Challenge à Indianapolis.

Victor Wembanyama refuse d’être mis dans une case. Il n’appartient à une position ou à un profil de basketteur. Et il a bien raison. Le Français s’évertue à être le plus complet possible, sur et en dehors du terrain. Encore récemment, il a déclaré qu’il « ne se voyait pas comme un pivot », même si ça reste la configuration la plus efficace pour les San Antonio Spurs actuellement.

Il va avoir l’opportunité de montrer que sa technique est digne de celle d’un arrière, d’un ailier ou même d’un meneur. En effet, selon The Athletic, le jeune homme de 20 ans devrait être de la partie lors du Skills Challenge pendant le All-Star Weekend.

Le concours met en avance l’aisance en dribbles, la qualité de passe et le tir avec un relais entre trois joueurs de trois équipes différentes. Il aura lieu le samedi 17 février, le même jour que les traditionnels concours de dunks et concours à trois-points. Victor Wembanyama sera aussi certainement invité au Rookie Game avec les meilleurs débutants et deuxièmes années.

