Victor Wembanyama, son interview exclusive chez First Team

Victor Wembanyama a accordé un grand entretien aux copains de First Team et ça n'est à manquer sous aucun prétexte !

A quelques semaines de son envol pour la NBA, vraisemblablement en tant que n°1 de la Draft 2023, Victor Wembanyama était chez les copains de First Team pour une interview exclusive. L'intérieur français pour lesquelles bien des équipes ont lâché prise au classement en fin de saison en NBA, a évoqué avec Erwan Abautret et Thomas Dufant, des sujets divers et variés sur son année avec les Mets, son jeu et l'avenir qu'il entrevoit et espère aux Etats-Unis.

L'entretien de 43 minutes est à retrouver ci-dessous et, sans surprise, il est immanquable !