Victor Wembanyama privé de ses deux meilleurs lieutenants

Les San Antonio Spurs sont bientôt en vacances. La saison régulière prend fin dans moins de deux semaines et la franchise texane occupe les profondeurs du classement à l’Ouest. Le seul enjeu des sept derniers matches consiste à ne pas finir avec le plus mauvais bilan de l’Histoire de l’organisation. Ce n’est pas très bien parti. Victor Wembanyama et ses coéquipiers comptent 18 victoires et ils doivent gagner 3 fois de plus pour faire mieux que les Spurs de 96-97.

Ils peuvent éventuellement doubler les Portland Trail Blazers et ne pas finir derniers de leur Conférence. Mais la tâche s’annonce tout de même difficile puisque Gregg Popovich sera privé de deux cadres pour cette toute dernière ligne droite. En effet, Devin Vassell est blessé au pied et Jeremy Sochan à la cheville. La franchise a d’ores-et-déjà annoncé que les deux joueurs seraient indisponibles et ne reviendraient donc pas avant la saison prochaine.

Victor Wembanyama a notamment développé une entente particulière avec Vassell, la deuxième option offensive des Spurs. L’ailier de 23 ans a compilé 19,5 points (47% aux tirs, 37% à trois-points) et 4,1 passes de moyenne cette saison. Sochan a connu des hauts et des bas pour sa deuxième année chez les pros mais il a tout de même apporté plus de 11 points, 6 rebonds et 3 passes en jouant tout le début d’exercice à un poste – meneur – qui n’est pas le sien. Leur progression, et bien sûr celle du prodige français, sera déterminante dans celle de San Antonio l'an prochain.

