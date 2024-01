Wembanyama sur la venue des Spurs à Paris : “l’un des matches les plus intenses et précieux de ma vie”

Alors que le NBA Paris Game 2024 entre les Cleveland Cavaliers et les Brooklyn Nets se joue ce jeudi soir à 20 heures, les dernières rumeurs autour du match de l'an prochain le rendent déjà presque plus excitant que celui de cette année. D'après The Athletic, les San Antonio Spurs sont pressentis pour disputer le Paris Game 2025 contre un adversaire à définir, avec évidemment Victor Wembanyama en tête d'affiche. Au sortir du premier triple-double de sa carrière contre Detroit (16 pts, 12 rbds, 10 asts), le Français a été interrogé sur cette perspective qui déclencherait forcément une excitation énorme chez les fans de l'Hexagone.

"Si cela se produit, je me sentirai incroyablement chanceux. Ce serait clairement spécial. Je suppose que ça nous donnera une sorte d'avantage du terrain (sourire). Ce sera probablement l'un des matches les plus intenses et les plus précieux de ma vie, si toutefois ça arrive".

Traditionnellement, les matches disputés en Europe, que ce soit à Londres ou Paris, impliquent des équipes de la Conférence Est pour des raisons logistiques. Si les Spurs sont choisis, Victor Wembanyama aura réussi quelque chose de fort dès sa saison sophomore en termes d'impact sur la programmation de la ligue.

Victor Wembanyama sur la possibilité de participer au NBA Paris Game en 2025 : « Si cela se produit, je me sentirai incroyablement chanceux. Ce serait spécial, ce sera probablement l'un des matches les plus intenses et les plus précieux de ma vie. » pic.twitter.com/CK7eAI92sm — Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) January 11, 2024

Victor Wembanyama signe son premier triple-double, les Spurs dominent les Pistons