Victor Wembanyama, un milliard de vues et une popularité monstre

Victor Wembanyama est à la fois le joueur du futur et un joueur bien de son temps. Né à l'ère des réseaux sociaux, le prodige français est immensément populaire sur ces plateformes et suscite un intérêt gigantesque autour de la planète, avant même d'avoir bouclé sa première saison en NBA.

Ainsi, on apprend que Wembanyama est tout simplement le joueur NBA qui a généré le plus de "vues" sur les réseaux de la NBA cette saison, devant deux monstres sacrés, LeBron James et Stephen Curry. L'intérieur des San Antonio Spurs a été "vu" plus d'un milliard de fois depuis les premiers matches d'octobre.

La NBA s'est réjouie récemment des chiffres d'augmentation de son League Pass et des ventes de maillot. "Wemby" n'y est pas pour rien et sa popularité à travers le globe ne devrait pas baisser de si tôt.