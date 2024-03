Victor Wembanyama vise l’or aux Jeux Olympiques : “C’est très atteignable”

La perspective de voir débouler une forme de Dream Team américaine aux Jeux Olympiques de Paris l'été prochain ne fait absolument pas peur à Victor Wemvbanyama. Le prodige des San Antonio Spurs a répondu aux questions des médias hier et a évoqué ce rendez-vous important pour lui et pour la France, dans des propos relayés par Benjamin Moubèche. A ses yeux, démarrer le tournoi sans l'ambition de le remporter n'a pas vraiment de sens, et la victoire lui paraît possible et même envisageable.

"Les États-Unis ? Jouer une équipe en poules ou en demi-finales revient au même. Le fait qu'ils viennent au complet est ce qu'il y a de mieux. Je préfère jouer la meilleure sélection de chaque pays, plutôt que d'affronter seulement deux ou trois de leurs meilleurs joueurs. [...] Je verrai ça comme un échec si je pense qu'on aurait pu mieux faire. Je pense que la médaille d'or est très atteignable si on joue de manière à ne pas avoir de regrets".

Victor Wembanyama a aussi évoqué sa possible et probable association avec Rudy Gobert dans la raquette tricolore.

"Bien sûr que j'y pense, et j'en parle déjà avec les joueurs et les responsables en équipe de France. Ça va être quelque chose de nouveau et de rarement vu avec deux profils comme ça en même temps sur le terrain. Il y a un vrai travail de recherche de la part des coaches et de notre part pour faire marcher cette association".

Wembanyama a indiqué qu'il prendra quelques jours de repos à la fin de la saison régulière avec San Antonio, avant de démarrer sa préparation physique pour les Jeux Olympiques, à cheval entre les Etats-Unis, pour bénéficier des meilleures infrastructures, et la France pour le travail collectif.