Vince Carter démonte les critiques contre les « vieux Lakers »

Avec une carrière de 22 ans en NBA, Vince Carter incarne un modèle de longévité. Et l'ancien joueur des Toronto Raptors a du mal avec les nombreuses critiques sur l'âge de plusieurs joueurs des Los Angeles Lakers.

Pour entourer LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook, les Angelenos ont recruté de nombreux vétérans cet été. Un choix qui suscite des débats, notamment sur la capacité des Californiens à tenir sur la durée d'une saison.

Mais de son côté, Carter a démonté les arguments de certains détracteurs des Lakers.

"Oh, j'ai adoré entendre l'intervention de Pelinka (l'âge n'est qu'un chiffre, l'important reste la performance). Je le dis depuis de nombreuses années. Il ne faut pas regarder l'âge d'un joueur, il faut regarder ce qu'il apporte. Comment tu le vois évoluer ? Ce sont tes yeux qui vont te dire l'impact possible d'un joueur. Pas son âge. Il faut juger ce qu'il peut faire, peu importe l'âge. Je peux comprendre les critiques. Il y a désormais de nombreux jeunes gars en NBA, la ligue a ainsi évolué. Mais je suis entré en NBA il y a longtemps, il y avait 2 ou 3 jeunes par équipe puis des vétérans. Puis un coach arrive et comprend la situation", a estimé Vince Carter pour ESPN.

Et effectivement, les Lakers, malgré le poids des années pour certains éléments, seront compétitifs cette saison. Mais au point de remporter le titre ? Face à d'autres écuries, plus jeunes, les Californiens pourront-ils tenir le rythme ? Il s'agit de l'une des grandes questions de cet exercice. Et elle risque de faire parler...

