LeBron vexé de ne plus être considéré comme le meilleur joueur NBA

A part sa famille et les tacos le mardi, il n'y a sans doute rien qui motive davantage LeBron James que le scepticisme à son sujet. Comme avant chaque début de saison, ESPN a procédé à un sondage parmi plusieurs dirigeants et scouts en NBA, pour répondre à plusieurs questions sur les rapports de force dans la ligue. Pour la première fois depuis bien longtemps, aucun des 10 sondés n'a cité LeBron comme "meilleur joueur NBA".

Autant vous dire que de voir Giannis Antetokounmpo et Kevin Durant décrocher 5 votes chacun et rafler tous les suffrages n'a pas plu au "King". Son ami Cuffs lui a relayé le tweet d'annonce du sondage avec le terme que LeBron aime tant utiliser pour orienter la narration comme il l'entend : "Washed".

"Merci, comme si j'avais encore besoin de plus de choses pour me motiver ! #Washed"

Le vote est logique, personne n'a rien contre LeBron James

Personne n'a dit que LeBron James était "rincé" ou "fini", ou qu'il ne faisait plus partie des meilleurs joueurs de la planète. Les résultats de ce sondage rapportent juste ce que tout le monde a pu constater. Sur la dynamique du moment, il est plus logique de considérer le "Greek Freak", 26 ans, tout juste champion NBA et MVP des Finales, ou Kevin Durant, fabuleux avec les Nets malgré l'élimination prématurée, comme les meilleurs basketteurs à l'instant T. Le "Chosen One" et son équipe n'ont pas pu passer le 1er tour des playoffs en 2021.

Après, si utiliser ce ressort-là peut aider LeBron à ramener les Los Angeles Lakers sur le devant de la scène, on n'y voit pas vraiment d'inconvénient. Il est simplement toujours amusant de voir que l'un des plus grands joueurs de tous les temps continuer à se chercher des combats un peu inexistants alors qu'il va entamer la 19e saison de sa formidable carrière.

Les jeunes joueurs de la ligue le considèrent comme leur Michael Jordan. Cade Cunningham, le n°1 de la Draft 2021 n'a pas hésité à le désigner comme "le GOAT" il y a quelques jours. Que LeBron James se rassure, il reste éminemment populaire et respecté par ses pairs.

