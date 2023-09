L'équipe de France risque de connaître une profonde remise en question. Pour cette Coupe du monde 2023, Vincent Collet et ses hommes nourrissaient initialement de grandes ambitions. Et finalement, ils ont terminé à une très triste 18ème place.

Un échec retentissant, l'un des plus grands de l'histoire du basket tricolore. A un an des Jeux Olympiques 2024 à Paris, cette désillusion inquiète sérieusement. Et le sélectionneur des Bleus s'attend à des changements majeurs.

"Quand on va faire l'analyse, c'est ce qui va venir dans les premières choses. On était prêts à gagner mais pas suffisamment prêts à se battre. Ça doit rentrer dans toutes les têtes. Et je ne me dédouane pas du tout. Notre responsabilité, c'est de pas avoir su impulser ça.

Souvent, il faut ramener de la fraîcheur avec des éléments nouveaux, mais c'est aussi une remise en question. On sait que de ceux de l'équipe de cette année, quel qu'en soit le coach, il y aura des joueurs qui seront encore là probablement l'année prochaine. Eux aussi devront faire mieux.

Il faudra qu'ils se servent de cette expérience douloureuse pour aller de l'avant. C'est une leçon d'humilité, aussi, de mesurer que rien n'est jamais acquis, qu'à chaque fois ça recommence à zéro. Si je peux me permettre, je l'avais dit lors de la présentation de la sélection, beaucoup de monde rigolait.

C'est la réalité, quand tu réussis aussi. Il faut savoir redescendre au plancher des vaches pour reprendre l'ascension. On n'a pas su le faire. On en porte la responsabilité", a jugé Vincent Collet auprès du quotidien L'Equipe.

Les prochaines semaines s'annoncent d'ores et déjà importantes dans la projection des JO. La Fédération va devoir réaliser un premier choix : Vincent Collet va-t-il conserver son poste ? Et ensuite, il sera temps de penser à la future construction du groupe pour cette épreuve olympique.

