Vincent Collet reste le boss des Bleus jusqu’aux JO 2024 à Paris

Sacrée journée pour Vincent Collet ! Fraîchement nommé entraîneur des Metropolitans de Boulogne-Levallois en Betclic Elite, le sélectionneur de l'équipe de France a appris sa prolongation à la tête des Bleus dans la foulée. La Fédération française de basketball (FFBB) a annoncé que Collet, récemment médaille d'argent aux Jeux Olympiques, poursuivrait sa mission jusqu'en 2024.

En fin de contrat, Collet avait de bonnes chances de voir son bail reconduit après le gain de cette sixième médaille internationale pour lui sur le banc tricolore. A 58 ans, Collet est le sélectionneur français à avoir coaché le plus de rencontres pour son pays (202) et va pouvoir faire fructifier ce record lors de l'Eurobasket 2022, du Mondial 2023 et des Jeux Olympiques 2024 à Paris.

"Vincent a l’adhésion des joueurs ; avec eux, il a non seulement remporté cet été sa sixième médaille internationale à la tête du Team France, et je suis certain qu’il pourra en ramener d’autres d’ici 2024, mais aussi fait considérablement progresser l’Équipe de France dans de nombreux domaines. Je lui souhaite également beaucoup de réussite dans son futur club".

Les Bleus échouent de peu, Team USA décroche la médaille d"or

Pas de nouvelles pour le moment chez les filles, où Valérie Garnier est elle aussi en fin de contrat. La position de la patronne des Bleues est nettement moins stable que celle de Vincent Collet. Malgré de bons parcours dans la plupart des tournois disputés ces dernières années et une médaille de bronze décrochée aux Jeux Olympiques, l'ancienne coach de Bourges ne fait pas l'unanimité. Une décision quant à la suite des opérations ne devrait néanmoins plus tarder.

Les coéquipières de la capitaine Endy Miyem ont elles aussi des échéances à préparer assez rapidement, avec le Mondial 2022 notamment.