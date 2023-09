De passage sur RMC dans l'émission Stephen Time avec Stephen Brun, Jean-Pierre Siutat, le président de la FFBB, a évoqué deux points chauds au sujet de l'équipe de France : le maintien ou non de Vincent Collet après l'échec du Mondial 2023 et la présence de Joel Embiid avec les Bleus aux Jeux Olympiques 2024.

Pour le premier, sans grande surprise, Siutat a confirmé qu'il continuerait très certainement sa mission avec l'équipe de France.

"Bien sûr, les joueurs, le staff, tout le monde est responsable sur l’échec comme tout le monde doit s’approprier une victoire et une médaille. Deux fois Vincent nous avait remis sa démission en 2016 et 2017 et deux fois je l’avais refusée car je croyais qu’il avait la capacité de rebondir et il l’a fait.

On verra ce que l’on décidera tous ensemble, mais très sincèrement je crois que Vincent restera l’homme de la situation pour l’équipe en 2024".

En ce qui concerne Joel Embiid, le président de la FFBB a indiqué que des discussions avaient toujours lieu avec le pivot des Philadelphie Sixers et qu'une date avait même été fixée pour arrêter une décision.

"Aujourd’hui, il n’est toujours pas avec nous, mais on y travaille et on a une ferme volonté de le faire. On a eu l’occasion d’en discuter avec lui. On attend maintenant une décision. On sait que l’équipe américaine, vous vous en doutez, serait très intéressée de l’avoir. [...] Ca va se faire très vite dans tous les cas de figure. [...] Peut-être que d’ici le 10 octobre on aura une réponse puisqu’on a fixé cette échéance du 10".

Pour rappel, Joel Embiid peut jouer pour l'équipe de France depuis qu'il a été naturalisé, mais aussi pour les Etats-Unis et le Cameroun. Team USA, par la voix de son patron, Grant Hill, a également décidé de faire le forcing pour convaincre le MVP 2023 de s'engager avec elle.

