Les Kings prêts payer les salaires de manières révolutionnaires

La valeur du Bitcoin a fait des bonds spectaculaires depuis un an. Après avoir chuté autour des 4000 euros pendant le tout premier confinement, il est aujourd’hui coté à près de 50 000 euros. Avec un engouement de plus en plus croissant pour la crypto monnaie. D’ailleurs, nombreux sont les joueurs NBA adeptes des différents tokens. De Giannis Antetokounmpo à CJ McCollum. Les Sacramento Kings pourraient profiter de cette poussée pour mettre en place un paiement révolutionnaire des salaires.

En effet, Vivek Ranadive, leur CEO, a annoncé… qu’il allait annoncer prochainement – oui, un l’annonce d’une annonce, tout un concept – la possibilité pour tous les employés de la franchise d’être payés en BTC s’ils le souhaitent. Ce qui leur permettrait par exemple de récupérer de l’argent virtuel sans payer de frais. Un grand pas en avant en NBA. On se rappelle notamment que Spencer Dinwiddie voulait être payé sous forme d’investissement digital, ce que la ligue avait refusé à l’époque.

BREAKING: Chairman of the Sacramento Kings:

"I'm going to announce in the next few days that I'm going to offer everyone in the Kings organization, they can get paid as much of their salary in #bitcoin as they want, including the players." - @vivek@SacramentoKings

— Neil Jacobs (@NeilJacobs) April 5, 2021