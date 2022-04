Ce n'est un secret pour personne : sauf miracle et retournement de situation quasiment jamais vu dans l'histoire du sport, Frank Vogel ne sera plus le coach des Los Angeles Lakers la saison prochaine. Les Angelenos ont presque perdu toute chance de disputer ne serait-ce que le play-in tournament et même en cas de barrage, encore faudrait-il être compétitif derrière. Selon Jake Fischer de Bleacher Report, la décision est actée, quasiment quoi qu'il advienne.

Du coup, les rumeurs vont déjà bon train sur le nom du successeur de Vogel, champion NBA en 2020 dans la bulle. Deux coaches semblent avoir les faveurs du front office californien dirigé par Rich Paul Rob Pelinka et Jeanie Buss : Quin Snyder, dont on évoque de plus en plus la possible fin d'aventure avec un Jazz en difficulté et en voie de lifting, et... Doc Rivers.

Ce serait assez fou, surtout si les Sixers n'atteignent pas leurs objectifs et que Rivers y est pour quelque chose. Mais le côté "players coach" de l'ancien boss des Celtics et des Clippers est de nature à plaire aux stars, paraît-il.

Fischer ajoute que d'autres probables candidatures sont à l'étude. Certaines désespérantes, comme celle de Kurt Rambis, d'autres pas forcément euphorisantes, comme celle de Mike Brown ou de Steve Clifford.

Il sera bien temps de se pencher sur ce dossier dans quelques jours ou dans quelques semaines selon l'issue de la saison régulière pour les Lakers. Mais il est probable que ce soit plus rapide que ne l'espèrent LeBron James, Anthony Davis et leurs camarades, 11e de la Conférence Ouest avec deux victoires de retard sur San Antonio et New Orleans...

Les questions qui fâchent avant le sprint final en NBA