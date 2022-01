Voilà à quoi ressemblera la statue de Dirk Nowitzki à Dallas

Les Dallas Mavericks ont rendu un bel hommage à Dirk Nowitzki après leur victoire contre les Golden State Warriors. Le maillot du Wunderkind flotte désormais dans les hauteurs de l'American Airlines Arena, en compagnie de ceux de Derek Harper, Brad Davis et Rolando Blackman. Mais Mark Cuban n'est pas du genre à faire dans la demi-mesure pour honorer ceux qu'il aime.

Le propriétaire des Mavs, qui avait déjà inauguré, en accord avec la ville de Dallas, une rue Dirk Nowitzki devant la salle, a présenté le modèle de la statue qui sera construite prochainement et érigée devant l'AA Arena.

Ceci n'est évidemment qu'un modèle réduit et on espère au passage que la finition sera un peu plus propre, histoire que les comparaisons avec le tristement célèbre buste de Cristiano Ronaldo.

Clearly the guy who did the Ronaldo statue was contracted for Dirk’s pic.twitter.com/BqaSOFWHrv

— Alex (@DFWAlex2289) January 6, 2022