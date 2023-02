La blessure de Gary Payton II, cachée par Portland, mettait en péril un transfert impliquant pas moins de quatre équipes. Les Golden State Warriors ont fini par valider le trade qui leur permettra de retrouver Payton, déterminant dans leur dernière campagne de playoffs. James Wiseman (Pistons), Saddiq Bey (Hawks) et Kevin Knox (Blazers) pourront donc finalement rejoindre leur équipe respective.

Les Warriors ont attendu la dernière minute pour annoncer leur décision. Ils avaient la possibilité, à tout moment, d’annuler toute l’opération en raison de l’état physique de leur nouveau joueur. Ils ont d’ailleurs décidé de déposer un recours à la NBA contre Portland pour leur avoir caché des informations capitales dans le cadre de la transaction.

Lorsque Gary Payton II est arrivé à Golden State, son examen médical a en effet révélé une blessure au niveau de la sangle abdominale qui devrait le tenir éloigné des parquets pendant quelque temps. La franchise a également découvert que le staff médical des Blazers lui avait donné un antidouleur par voie orale pour l’aider à jouer malgré ses problèmes physiques cette saison, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN. Après examen de la ligue, les Blazers pourraient donc perdre des choix de draft ou être sanctionnés financièrement pour avoir enfreint le règlement de la NBA en gardant ces informations pour eux.

À ce stade, les Warriors ne pouvaient qu’annuler ou accepter le transfert en l’état. Il n’était pas possible de renégocier quoi que ce soit après la trade deadline.

Les Pistons et les Hawks étaient ainsi dans l’expectative la plus totale. Saddiq Bey et James Wiseman, arrivés à Atlanta et à Detroit, n’étaient pas en mesure de s’entraîner ou de jouer avec leur nouvelle équipe. Maintenant que Golden State a rendu son verdict, ils pourront intégrer leur nouveau collectif ce lundi.

La durée de l’absence à venir de Gary Payton II reste encore inconnue. Il est en tout cas certain que celui-ci doit être content de retrouver l’air de San Francisco, avec un plus gros contrat. Il faudra sans doute attendre pour le revoir sur les parquets et pour connaître la future sanction des Blazers, s’il doit y en avoir une.

