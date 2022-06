Les Warriors égalisent grâce à un Stephen Curry phénoménal

Golden State Warriors @ Boston Celtics : 107-97

Stephen Curry. On pourrait se contenter de son nom pour résumer le superbe match auquel on vient d'assister cette nuit. Stephen freaking Curry. Quel niveau de jeu. Quelle intensité de la part des deux équipes. Et quelle démonstration du numéro 30 des Warriors. Une performance exceptionnelle. 43 points dans une atmosphère hostile, avec une douleur au pied, pour égaliser à 2-2 en finales NBA. Si ça, ce n'est pas la marque des grands joueurs...

Ses coéquipiers peuvent le remercier. Ils auraient pris une belle pilule sans leur superstar. Parce que même si le match a été serré tout du long, la majorité des autres joueurs de Golden State ont fait preuve de maladresse, perdant des ballons bêtement ou ratant des tirs ouverts. Une nuit sans, à l'image d'un Draymond Green égaré et carrément mis sur le banc pendant une longue partie du money time. Les Warriors ont tenu miraculeusement, à coup de bombes lointaines d'une étoile plus brillante que toutes les autres.

Curry est le meilleur joueur sur le terrain depuis le début de la série. Cette nuit, il a marqué quasiment autant de points à lui seul (43) que Jaylen Brown et Jayson Tatum en cumulé (44). Le duo a eu ses moments, avec notamment quelques paniers importants et spectaculaires de Brown en début de quatrième quart-temps, mais les deux stars des Celtics se sont éteintes à la fin. C'est justement là que les Warriors se sont détachés à la faveur d'un 10-0 qui leur a permis de passer de 90-94 à 100-94. Un run conclu par un trois-points de Stephen Curry, évidemment.

Et ça fait donc 2-2 dans ces finales disputées et très plaisantes à suivre. Le Game 5 à San Francisco s'annonce déjà déterminant et bouillant.