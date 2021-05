Les Golden State Warriors ont plutôt réussi leur fin de saison. Portés par le run spectaculaire de Stephen Curry, ils sont désormais quasiment certains de participer au moins au play in. Et s’ils conservent leur huitième place, ils auront même deux chances pour accrocher leur ticket pour les playoffs. C’est absolument jouable. Voire même probable.

Mais les Californiens auront besoin de renfort pour assurer une rotation complète chaque soir après avoir perdu Klay Thompson, Marquese Chriss (transféré depuis) et James Wiseman sur blessure cette saison. Les dirigeants ont donc décidé de recruter à la marge avant les cinq derniers matches. Jordan Bell, passé par l’organisation pendant deux ans, va signer un « two way contract » pour naviguer entre la NBA et la G-League.

The Golden State Warriors are planning next week to convert two-way forward Juan Toscano-Anderson into a standard NBA contract, and sign Jordan Bell into the vacant two-way deal, sources tell me and @anthonyVslater. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 7, 2021

Les Warriors avaient déjà Juan Toscano-Anderson qui disposait de ce statut. Mais l’ailier, très intéressant et très combatif, va récupérer un contrat classique pour rester au sein de l’effectif. Il compile plus de 5 points et 4 rebonds à 40% à trois-points pour sa deuxième saison dans la grande ligue.

Jordan Bell avait débuté sa carrière dans la Bay. Les Warriors l’avaient déniché le soir de la draft 2017 (38ème choix) en envoyant du cash aux Chicago Bulls. Le jeune pivot avait contribué au sacre en 2018 en sortant du banc. Mais il n’a jamais passé les caps attendus et il s’est grillé tout seul en mettant une note personnelle à l’hôtel sur le compte de l’un des assistants coaches Mike Brown. Les Dubs ont fini par s’en séparer.

Il revient donc au bercail après un très court passage aux Washington Wizards cette saison (5 matches, 2,8 points). Avec une nouvelle chance à la clé. Autant ne pas la gâcher cette fois.

