Grosse polémique après Mavericks – Warriors, Mark Cuban veut faire rejouer le match

C’est déjà la polémique de la semaine. Dans une Conférence Ouest embouteillée comme le périph parisien à huit heures du matin un jour de grève RATP, chaque match compte. Et donc chaque possession ou panier d’une rencontre serrée entre deux concurrents directs dans la course aux playoffs comptent aussi. Les Dallas Mavericks, via leur propriétaire Mark Cuban, ont bien l’intention de plaider leur cause auprès de la NBA après une courte défaite contre les Golden State Warriors (125-127). Un match marqué par une action litigieuse.

En effet, les Warriors ont eu le droit à deux points presque « gratuits » en fin de troisième quart-temps. Kevon Looney s’est chargé de conclure au dunk sur une remise en jeu où tous les joueurs des Mavericks se trouvaient du mauvais côté du parquet. Simple erreur d’inattention des Texans ? Pas forcément.

Cuban raconte que les officiels ont donné la balle à Dallas avant de changer d’avis sans prévenir les hommes de Jason Kidd. Il y a en effet eu plusieurs signaux contradictoires : d'abord un en faveur des Californiens puis un autre pour les Texans. La version de Sean Wright, le chef du corps arbitral, est légèrement différente. Il assure que la possession revenait à Golden State. En revanche, il a bel et bien fait un signe en direction du banc des Mavericks. Mais pour annoncer un temps mort. Les joueurs ont mal interprété. Cela dit, ils n’ont pas été les seuls. L’un des arbitres attendaient lui aussi de l’autre côté du parquet, persuadé que la balle serait remise en jeu là-bas.

For those wondering about the play with 1:54 to go on the 3rd, let me explain what happened. The ref called Mavs ball . The announcer announced it. Then there was a timeout . During the time out the official changed the call and never told us. Then when they saw us line up as…

— Mark Cuban (@mcuban) March 23, 2023