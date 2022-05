Les Warriors ne vont pas venger Gary Payton II

Les Memphis Grizzlies ont promis de jouer dur et de faire mal à leurs adversaires. Mais Dillon Brooks a sans doute franchi en limite en percutant Gary Payton II en plein vol et pleine tête. L'arrière des Golden State Warriors est lourdement retombé au sol et s'est fracturé le poignet. Un coup dur pour la franchise californienne. Mais hors de question pour les joueurs de Steve Kerr de rendre la monnaie de leur pièce aux agresseurs.

Fracture du coude pour Gary Payton II, gros coup de blues

"Ce n'est pas notre mentalité. Je crois fort au karma et je pense que nous n'allons jamais chercher à blesser quelqu'un volontairement. On va jouer dur mais on va respecter nos adversaires. Ils jouent pour gagner leur vie et mettre à l'abri leur famille."

Il risque d'y avoir quelques moments de tension sur le parquet cependant. Draymond Green a lui aussi pris un coup, 14 secondes après la sortie de GP II. Pour l'instant, un titulaire a été expulsé à chaque match de la série.